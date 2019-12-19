中捷延伸到彰化，G20台化設站，「三鐵」共構的路線規劃。（彰化縣政府／吳敏菁彰化提供）

東移走聖東路，道路狹小，兩旁都是房子，土地徵收和工程困難度重重。（彰化縣政府／吳敏菁彰化提供）

台中捷運綠線延伸到彰化，彰化市公所提出東移，造成審議退件掀起波瀾，是政治操作還是公共政策需更深入討論？彰化市長林世賢提議走聖安路，帶動大東彰，彰化縣政府工務處則指嚴重錯誤，聖安路太窄，且和大東彰密集區擦邊過，工程和土地徵收困難重重。

彰化市長林世賢透過網路直播，指中捷綠線東移可適度分散車站位置，原規劃路線未能兼顧東區彰南路沿線居民的需求，路過沒經過，東區居民權益在哪裡？東移後如果在快官、大竹增設新站，可把彰東9萬人口納入。

彰縣府工務處直路廊綜合地理、土地等多方考慮才敲定，東移原規劃G18站的成功嶺東側和G19台中榮泉、健行路口，兩站就沒了，台中都沒站要延伸到彰化？阻斷搭這條列車機會，且東移穿越國道3號匝道區，2處高架橋梁、2座高壓電塔，空間不足。跨越烏溪又遇安厝排水箱涵，沒空間佈設，工程技術無法克服，「路線不是愛怎麼走就怎麼走」。

工務處長林漢斌指出，聖安路寬僅6至8公尺，兩旁都是房子，拆遷困難重重，且和大東彰人口密集區擦邊過，要真能服務大東彰，是在原路線共識上以台化站「三鐵共構」，拉線深入彰南路到大竹、快官。

意見「卡」關，交通部已研議將中捷延伸段切割北屯和彰化段，分兩案審查，不至於造成拖累，縣府遺憾，中捷延伸2012年起案、歷經8年、3任縣市首長，路線、場站和G20台化設站是多年討論達成的共識。

(中時 )