日經TRENDY12月號公布了日本「2019年人氣商品BEST30」。(翻攝自《日經TRENDY》)

日本「2019年人氣商品BEST30」排名出爐，原創自台灣的珍珠奶茶強勢拿下第2名。(翻攝自《日經TRENDY》)

日本「2019年熱賣商品BEST30」揭曉，台灣之光「珍珠奶茶」不僅上榜，且排名第2名，威力強大。可惜的是，去年入列2019年熱賣預測排行榜第3名的誠品生活，今年9月27日在東京日本橋開幕的誠品書店，雖受到日本人歡迎，但來不及參與評比，而成為今年熱賣商品的遺珠。

《日經TRENDY》報導，今年12月號公布了「2019年熱賣商品BEST30」和「2020年熱賣預測排行榜BEST100」名單。除了回顧今年哪些商品最受青睞，也搶先預測來年的熱門商品。

日經TRENDY說，「2019年熱賣商品BEST30」是以2018年10月至2019年9月期間發表、販售的商品、服務方式為對象，進行熱賣度的評價，評價項目則分為銷量、新創性及影響力。「人氣預測排行榜BEST100」，則是對明年將出現的產品、服務和設施的趨勢預測，不僅考慮銷售層面，也考慮對產業以及對消費者的影響。

「2019年熱賣商品BEST30」名單中，前10名依序為workman、珍珠奶茶、paypay、美式足球2019日本大會、令和與再見平成、皇后樂團的傳記電影《波希米亞狂想曲》、Netflix、米津玄師、花王look plus浴室洗劑、手風扇。

回顧2019年，不只是新天皇登基，更換新年號，整個日本也進入時代轉捩點，成為次世代標竿的商品或服務方式在各行各業中抬頭。

21019年日本熱賣商品有四大特色，改變就會大賣、令和標準、健康二極化以及身旁的異世界。《日經TRENDY》分析，今年熱賣商品奪冠的職人專賣店，從傳統的工作服銷售到後現代獨特的華麗轉身，店頭陳列不同就能創造非凡的業績。

在令和時代成為標竿的商品，包括PayPay、Uber Eats以及美式足球2019日本大會，皆是前所未聞而令人興奮的商品。

健康二極化的例子則出現在便利商店。排名28的的惡魔飯糰是高脂高糖食物，仍大賣5600萬個，另一方面，排名29的高蛋白質即食品也大受歡迎。

日常可輕鬆入手的異世界商品，像是超便宜、高性能的Oculus quest獨立式VR系統，免接PC或智慧型手機，就可宅在家裡輕鬆玩。另外，排名22的埼玉縣嚕嚕米主題公園重現故事內容，吸引30到50歲遊戲世代懷舊，目前已有100萬人次造訪。

「2019年熱賣商品BEST30」排名11到30的夯貨，依序為Uber Eats、檸檬莎瓦、Baschee風起士蛋糕、天氣之子、大顆檸檬、Oculus quest獨立式VR系統、任天堂明星大亂鬥特別號、惡魔飯糰、棉花糖女鞋、屁屁偵探兒童繪本、勇者鬥惡龍WALK、嚕嚕米主題公園、防制誤發裝置、星巴克烘焙工坊東京、液體奶粉、新寶特瓶紅茶、線上學習的study sapuri、口袋保溫瓶、即食高蛋白食品、Attack ZERO洗劑。

(中時電子報)