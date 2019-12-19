2019年是屏東璀璨的一年，包括年初舉辦的台灣燈會，10月則由台灣設計展及國慶焰火接力演出，帶動軌道運輸人潮，去年才剛開幕的太平洋百貨屏東驛站商場因此受惠，今年1整年已繳出3.5億元的亮麗成績單，2020年可望突破4億元大關。

台鐵屏東站長董阿成不諱言，重大活動為屏東帶來人潮，且在驛站商場進駐的挹注下，讓屏東站乘客人數及客運盈收雙雙成長，與去年同期相比，每日平均人數從3.25萬攀升至3.54萬，成長8.96％；而每日客運平均盈收則從102萬元增至108萬元，成長5.33％。

屏東驛站處長李玉芬表示，太平洋百貨經營屏東驛站1年來，投入眾多人力、活動成本，廠商業者也看好驛站商機，提供多款優惠活動，共同打造此處成為屏東新的購物商圈；且除原本規畫美食品牌外，透過機動調整賣場，推出特產臨時櫃及舉辦快閃及公益活動，創造人潮也順勢帶來商機。

李玉芬透露，今年累積至今成交客數已破150萬人次，預計明年業績可達4億元。至於潮州驛站商場於10月中正式試營運，目前有美食、超商、遊戲類及女裝服飾等進駐，加上完成招商的20個品牌，年底前還會有多家餐廳、服飾店、麵包店加入。

潮州驛站商場預計明年農曆年後正式開幕，李玉芬指出，潮州火車站今年旅客數也比去年同期增加16％，未來可望複製屏東商場成功經驗，為母企業帶來實質業績收益。

(中時 )