台北高等行政法院今天判決國道收費員敗訴，國道收費員聲明「歷史會記住蔡英文卑鄙的一頁」並指出，「政府誠信崩壞，法院再敲喪鐘」、「蔡政府玩弄收費員，誆騙政績」並強調會「抗爭到底，絕不妥協」。

行政高等法院今日以1.收費員自救會「不屬於非法人團體、無當事人能力，其起訴不合法」及2.該次協商是收費員苦站之後，由林萬億、郭芳煜出面與自救會進行協商，故不是正式排定的行政議程，且認為該項協議結論僅是行政決定前的準備作業行為，而非行政契約；因而駁回國道收費員自救會的行政告訴。

聲明指出，2016年8月16日與林萬億、郭芳煜等人簽署的會商結論，係收費員從國民黨執政時代抗爭兩年多後，政黨輪替，蔡英文政府為表示「民進黨政府可以做到國民黨政府做不到的事」，而派出高層與收費員簽署，政務委員林萬億於簽署隔日在行政院大陣仗召開記者會宣布蔡英文政府己解決國道收費員案。

聲明提及，林萬億拍胸補保證的解決方案竟然跳票！面對協議內容被打折，收費員先是錯愕，完全無法相信白紙黑字的內容還會變卦，在簽署協議半年後，再起抗爭，要求蔡英文政府應履行承諾。抗爭無法獲得回應，在萬般挫折與對政府誠信瓦解的情況下，收費員自救會不得已採取行政訴訟一途，但歷經二年多的訴訟，今日卻被法院駁回告訴。收費員的敗訴，不只是個別案件的敗訴而已，這是人民對政府的誠信，在崩壞的廢墟上，再由法院敲一次喪鐘。

聲明也指出，2016年8月17日政務委員林萬億在行政院召開記者會，大肆宣傳民進黨政府解決了國道收費員案，之後在蔡英文執政百日時，更將解決國道收費員案列為第一項執政的政績。如果蔡政府並不承認那份協議書，認為那份協議書不具法律效力，那她開記者會大肆宣傳、列為政績首位是為何？如今看來那只是用來玩弄收費員、誆騙政績用的。此等政府，何其卑鄙無恥？就算蔡英文再度贏得政權，那又怎樣？歷史終將記住你這卑鄙的一頁。

最後，聲明表示，抗爭六年，雖然被國民黨、民進黨糟蹋得夠徹底，但是絕不放棄爭取勞動者的權利，會提起上訴，也會持續街頭抗爭，不論在選舉前或選舉後，都將對蔡英文政府要求履行協議；不信一個政府可以這樣誆騙勞工，而人民卻拿她無可奈何！力量雖然微小，仍然要她為卑鄙的行為付出代價。

(中時 )