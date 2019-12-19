為落實蔡英文總統「長照2.0」再升級宣示，行政院長蘇貞昌上午表示，他11日已核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，將分5年投入92億，針對公私立機構分別給予每床1至2萬元的獎勵，共有公私立住宿式機構1849家受益，補助逾10萬床，經費將由長照服務發展基金支應。

蔡總統宣示讓「長照2.0」再升級，提出「5個增加」，持續增加長照經費到600億元、增加日照中心與每個區域的平價住宿機構、增加照顧家庭與服務項目。蘇揆上午聽取「高齡友善健康照護工作推動成果與展望」報告後表示，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，去年的平均壽命達80.7歲(男性77.5歲、女性84歲)，創下歷年新高，這不僅代表台灣的公共衛生、醫療水準與生活品質的不斷提升，更突顯台灣進入高齡社會。

蘇揆指出，為建構友善高齡環境，長照服務據點迄今已布建超過7000個，今年7月，所得稅法修正後，明年起將有12萬元的「長照特別扣除額」，可以減輕有長照需求的家庭負擔；而使用住宿式服務機構者，今年9 月起，政府也補助每人每年最高6萬元；這個月4日，「中高齡者及高齡者就業促進法」已經總統公布，對促進高齡者社會參與，將有所助益；上個星期，他已再核定提升住宿式機構的服務品質專案計畫，針對公私立機構分別給予每床1至2萬元的獎勵。蔡政府執政以來，長照預算從2016年的不到50億元，增加到明年的400億元，成長達8倍，顯示政府的用心。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，實施期程自核准日起至2023年12月31日止。凡是住宿式服務機構經評鑑合格者，2020年至2023年公立機構每年每床獎勵1萬元，私立機構（含公設民營）每年每床獎勵2萬元，每年每機構最高獎勵100床。

Kolas並說，預期中央及地方各類住宿式機構1849家（公立84家、私立1765家）受益，共計10萬5765床。本計畫並未新增預算，總計5年共92億960萬元，由原有的長照服務發展基金支應。

(中時 )