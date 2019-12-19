落實雙語教育、翻轉108課綱教育模式，高雄市教育局與台灣微軟合作推動「AI雙語」計畫，21日在旗山國小舉行「轉角旗蹟」發表會，以數位化教學載具，帶領小學生回到百年前旗山國小角落，發現奉安櫃、百年古蹟中山堂與窗戶力學運用等獨特文化場域，現場也為旗山國小成立「微軟學校」揭牌。

成果發表會吸引40位高雄市國中小學校長到場觀摩，旗山國小師生透過平板電腦載具、結合Sway工具，可觀賞旗山國小制服演變的小故事。校園中日治時期的奉安櫃、百年古蹟中山堂與其窗戶力學運用知識等也都全面數位化，運用問答方式吸引眾人解構問題。

暨小林國小之後，旗山國小也掛牌成立「微軟小學」，成為微軟學校新成員，學校未來可以參加每一季微軟全球教育家線上會議，也能與全球微軟學校社群進行交流，獲取最新資訊科技新知及數位資源。

教育局長吳榕峯表示，透過AI導入學習，整合學校教學資源，連結在地文化特色，將可培育出極具獨立思考的高雄在地人才。教育局力推程式教育，近期更持續與產學單位合作培育SCRATCH師資破千位，程式語言電腦社團學校也已經成長至40所以上，力促高雄AI人才與國際接軌。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，微軟「全球教育計畫」改變過往單純提供硬體裝置方式，透過完整的方案，提供學校全面性的教育發展模型，共同合作研擬出最合適教育計畫。

(中時 )