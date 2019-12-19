金融業2019年挑戰獲利6,500億元關卡，只差最後一哩。據金管會19日公布，今年前11月銀行業稅前賺近3,852億元，已創歷史新高；證券業前11月稅前亦獲利521億元，比去年同期成長16.8％；保險業前11月稅前則賺1839億元，亦比去年同期成長49％以上，三業合計已賺6,211億元，12月只要再賺290億元，即可破6,500億元的史上獲利新高。

全球資本市場2019年持續走揚，金融業獲利亦再創新高，無論是銀行、證券或保險業在投資面都獲利豐厚，貢獻今年盈餘挑戰歷史新高。

11月除了壽險業因為匯兌成本上揚，稅前獲利有「回吐」現象，其餘銀行與證券業獲利仍是持續成長，12月仍要看資本市場走向，及壽險業獲利是否能持穩，還是會有增提準備金、匯兌成本吃掉獲利的情況，銀行面則是要看是否有增提備抵呆帳或大幅轉銷呆帳的情況，都可能讓前11月的獲利回吐。

前11月銀行業稅前獲利3851.6億元，比去年同期成長7.2％，本國銀行前11月稅前獲利3,396億元，成長6.8％，外銀在台分行稅前則賺153.9億元，亦比去年同期成長，陸銀在台分行前11月稅前賺34.6億元，票券金融公司則獲利94.7億元，中華郵政匯兌業務稅前獲利142.4億元，信合社賺29.8億元。

今年台股日均交易量雖不如去年，但因為台股行情好、股價高漲，證券商自營及承銷業務收益增加，因此證券商前11月稅前獲利339.19億元，比去年同期大幅成長22.5％，加計期貨業及投信業者，證券業今年前11月稅前賺520.81億元。

壽險業前11月稅前獲利1,687億元，雖仍比去年同期成長55％，但11月單月其實是稅前虧損51億元，合計保險業前11月稅前獲利1,839億元。

(工商 )