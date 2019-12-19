學姊黃瀞瑩表示，每天走10公里可以當做減肥。一行人到花蓮走透觀光行程打卡拍照。（王昱凱攝）

台灣民眾黨昨日來到花蓮，開啟全台大眾走活動，想藉徒步方式與民眾面對面、傾聽民意，並將問題帶到立院解決。（王昱凱攝）

蔡壁如表示，民眾黨成立較倉促，所以 來不及在花蓮推派人選投入立委之戰，未來不排除設立服務處，將理念帶進花蓮。（王昱凱攝）

台灣民眾黨昨日展開全民大眾走，深入地方傾聽民意，首站來到花蓮，由黨發起人蔡壁如領軍，搶攻東部政黨票。蔡壁如提到，大眾走象徵「苦行僧」精神，把基層聲音帶入立院。針對日行10里目標，學姊黃瀞瑩表示，減肥剛好，還興奮於七星潭插旗吶喊「我要當海賊王」。

民眾黨昨日展開全民大眾走，首站到花蓮，黨內派出不分區立委候選人蔡壁如、邱臣遠與黃瀞瑩等人，前往七星潭、貨櫃星巴克、金三角商圈與東大門夜市等知名觀光景點打卡拍照，黨內人員也大喊「自由時間」，在傾聽民意之餘順便開啟觀光模式。

國會每一席次對民眾黨都彌足珍貴，花蓮卻無人選，蔡壁如表示，黨成立較倉促，某些地區來不及推選，但不排除於花蓮設服務點，逐漸推展理念。針對花蓮政見，蔡提到，大眾走意義就是了解民眾問題，再帶入立院。

蔡壁如提到，花蓮立委候選人政見豐碩，若是與黨內理念一致，一定會全力支持。一行人乘火車來訪，針對車票問題，蔡表示平日還蠻好買的，但希望明年1月11日所有在外工作的青年能順利返鄉投票。

學姊黃瀞瑩則說，之前跟隨柯文哲前來市政交流，覺得花蓮山好水好人情更好，以前沒挑戰過日行10里，但跟大家一起走信心十足，當「減肥！」，學姊還在七星潭大展童心，插上民眾黨旗高喊「我要成為海賊王！」。

(中時 )