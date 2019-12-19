蔡英文總統昨天在政見發表會上提出青年政見，青年創業借款100萬元以下者，借款百分之百由政府保證。對此，國民黨總統候選人韓國瑜今天在臉書直播時說，這個政見他很早就提出，但一開始被「黑韓」黑的跟什麼一樣，結果現在蔡總統也在學，不過沒關係。

韓國瑜今天直播時在玩「孵蛋器」，一邊談青年政見，選在這時間用孵蛋器，是因為雞蛋放在「孵蛋器」大約21天左右就會孵化成小雞，剛好是大選結束，代表青年政見在他當選後就能開始實現。線上也徵求網友替「小雞們」命名，有人命名「香蕉」、「平安」、「庶民」等等。

對於蔡總統昨天提出的青年政見，韓國瑜說，其實他很早就提出這樣的政見，就是希望給剛畢業的年輕人，可以提供100萬的創業貸款去給他們創業，結果蔡總統提出一模一樣的，一開始黑他，但現在又學，「沒關係，妳繼續學。」

此外他也提到要協助青年跟世界接軌的三支箭，第一支箭是國小6年級開始就要接受中英文雙語教育，第二支箭則是所有大學生只要申請到跟國外交換學生，如果沒有錢，政府會想辦法幫忙找錢讓他去交換，第三支箭則是送軍公教警消出國進修。小編也補充事實上這種作法在日本已經實施很久。

韓國瑜也重新強調他的學貸政策，學生去借錢讀書的，利息政府會幫忙出，有天有能力還貸款時再去還錢。他認為，政府必須要把環境做好，環境打造好了，每個人就有機會可以成長茁壯向上爆發。

(中時 )