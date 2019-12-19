高雄港7號碼頭活化轉型，引進歐美主題嘉年華JETS，19日舉行公益試乘活動，21日正式營運。（柯宗緯攝）

高雄港7號碼頭活化轉型，引進歐美主題嘉年華JETS，19日舉行公益試乘活動，21日正式營運。（柯宗緯攝）

高雄港7號碼頭活化轉型，引進歐美主題嘉年華JETS，19日舉行公益試乘活動，21日正式營運。（柯宗緯攝）

高雄舊港區力拚活化轉型，位於棧庫群的高雄港7號碼頭，引進歐美主題嘉年華JETS 21正式營運；占地5千坪，網羅逾40項遊樂設施與親子遊戲、異國美食；首度來台25米高大港尖叫飛天輪，體驗驚聲尖叫快感，還可欣賞灣海天一色美景，預料吸引百萬遊客朝聖。

主辦單位傑城歡樂園董事長黃仲銘指出，此次斥資2億元建置台灣首見移動式娛樂設備，以「變形金剛」方式組裝，大型設備主要從美國引進、親子遊戲則來自歐洲，並首創行動支付，可透過LINE PAY、一卡通、iCash入園，每項設施60至120元不等，活動至明年4月12日。

高雄港土地開發公司董事長沈姿妙表示，繼去年引進氣墊樂園Art Zoo後，創下90萬人次，同一地點再度引進JETS嘉年華，歡迎大小朋友走進高港，徜徉高雄港好山好水。高雄港務分公司副總經理劉秋梅說，港市是生命共同體，共存共榮，將向全世界招商活化舊港區。

JETS亮點為「Sky Diver大港尖叫飛天輪」約25米、8層樓高，看似「無害」，但會瘋狂旋轉，在尖叫聲中觀賞高雄港壯闊美景，以及台灣首發的驚濤駭浪、硬派搖滾、瘋狂颶風、翱翔天際等，夜間搭配璀燦聲光特效，將閃耀高雄港夜空。

高市副市長葉匡時表示，樂見高港引進嘉年華活動，近來高雄活動滿檔，包括中央公園追光季、愛河五彩水舞表演、回收垃圾製成大鯨魚裝置藝術、愛河燈會，廣邀朋友至高雄觀光。

(中時 )