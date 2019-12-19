澳洲熱浪不止，昨天創下有記錄以來最熱的一天，也導致新南威爾斯(New South Wales)的山林大火更為肆虐，已逼近到雪梨，濃煙籠罩著這座港口城市，歌劇院也在煙霧中，迫使澳洲政府對新南威爾斯省發在緊急狀態。

路透社報導，緊急狀態賦予消防隊更大的權力，可以控制政府資源、人員撤離、關閉道路等權力，也就可動用一切資源來滅火，新南威爾士是澳洲精華區，該地區有700萬人居住，是澳洲人口總數的1/3。

消防當局說，到下午晚些時候，野外仍有近120處起火點，其中超過一半是不受控制的，而且高溫不降，部分地區超過攝氏45度，使得許多地方都處於極易失火的情況。

雪梨市長芬德利（Amanda Findley）說，「目前雪梨上空瀰漫著濃煙，這表明大火有多近。現在天氣異常炎熱，我們都很擔心火能蔓延....雪梨南部約190公里的肖爾黑文市(Shoalhaven)，有可能撤離。」

大火已造成6人死亡，超過680座房屋被摧毀，近120萬公頃的叢林被燒毀。濃煙也造成空氣品質的極速劣化，雪梨許多上班族都必需戴上口罩，因為空氣品質已經下降到危險狀態，在過去一周中，因呼吸問題而掛急診的的患者激增了10％，雪梨衛生當局呼籲市民減少外出。

山林大火也引發澳洲政治風暴，由於總理莫里森（Scott Morrison）最近幾天正在海外度假，因此在網路上嚴厲批評，居然在國家緊急狀態時自己度假。同時許多人也質疑他的環境政策，也就是批評澳洲政府沒有適當的應對氣候異常政策。

雖然莫里森在夏威夷度假，但是約有500名抗議者，聚集在他的雪梨官舍之外抗議，要他對氣候變化採取緊急行動。

(中時電子報)