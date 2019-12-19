Readmoo 讀墨電子書日前正式布2019年度閱讀報告，公開今年成績單。發現電子書閱讀時間與營收雙雙翻倍成長，50 萬會員全年全站閱讀時間 5,400 萬分鐘，為 2018 全年的 1.7 倍，營收更突破新台幣 1 億元大關。數據顯示，2019年讀者較前一年略微年輕化，以 26~30 歲讀者占比最高，隨身性高的手機與 mooInk 為讀者最常使用的兩大閱讀載具。

讀墨電子書方面表示，2019讀墨與讀者共同交出一張漂亮的成績單，締造四大關鍵數字：全年電子書銷售額跨越新台幣 1 億元大關、全站閱讀時間來到 5,400 萬分鐘，是 2018年的 1.7 倍、全站上架書籍近 11 萬本、合作上架出版社/作者數量也大幅提昇，數量已超過 3,000 家。

持續觀察讀者閱讀多年，讀墨電子書發現，每年暢銷書籍雖各有消長，就銷量而言，讀者的最愛仍是商管類型，就閱讀時間來看，文學小說仍是讀者調劑生活的主力。此外，讀墨電子書獨有的閱讀馬拉松活動，其社群閱讀的群體力量，則持續刺激讀者探索不同的閱讀領域。

綜觀全年，最熱門的主題馬拉松（活動期間總閱讀時間最長）分別是人文社科馬拉松、商管馬拉松、嚼嚼小說馬拉松，帶動閱讀時間較活動前增加了 88％、59％、24％。馬拉松對銷售的激勵也相當明顯，活動期間銷售成長前三大為獨步推理馬拉松、華文閱讀推理馬拉松、漫畫輕小說馬拉松，銷售較前期增加了 357％、273％、129％。

從 2016 年開始觀察閱讀裝置的變化至今，讀墨發現，讀者偏好使用隨身性高的裝置閱讀，mooInk 與手機是目前讀者閱讀時最常選擇的兩種載具。在 2017 年推出 6 吋 mooInk 後，mooInk 系列始終是最常使用之閱讀載具，在 2019 年其比例微幅提升至 42.3％。反觀，隨身性相對不利的平板電腦，這幾年來的使用時間占比快速下降，在大尺寸手機逐漸取代平板電腦的大趨勢下， 2019 年平板的使用僅剩 2%。另方面，手機的使用比例，則是在 2019 年則是隨著讀墨大幅改版 iOS 與 Android App 而提升，來到 43.1％（年增 8％），電腦則不受其他裝置影響，一直維持相同佔比。

值得一提的是，同步觀察讀者語音朗讀（TTS, Text to Speech）、有聲書的聆聽時間可以發現，讀者不但喜歡在通勤時間讀書，也偏好在這段時間聽書。從這些數據，讀墨大致勾勒讀者的閱讀生活：手機隨身攜帶，適合隨時隨地利用零碎時間閱讀或聽書。電腦則是上班族利用時間補充知識的好工具。回家後再拿出不傷眼的 mooInk 度過睡前時光。

Readmoo 讀墨電子書觀察男女用戶書櫃，發現不一樣的喜好。(Readmoo提供／黃慧雯台北傳真)

觀察男、女用戶的書櫃，讀墨也發現不同性別在閱讀各有偏好：男性的閱讀講就知識實用性與功能性，會出現諸如《OKR：做最重要的事》、《常識統計學》、《脫單學》這樣的書籍；而女性讀者閱讀則喜愛小說，重視自我覺察，會看《82年生的金智英》、《俗女養成記》、《我們與惡的距離》這種既跟得上影劇時事又能映照心靈的書籍。

作家笭菁：電子書註定是個趨勢，就不能缺席

讀墨已連續三年以問卷方式取得讀者使用意見，而最新的問卷數據則顯示出讀者的購書預算與時間皆成長，電子書使用黏度增強：有 68.4％ 讀者表示，閱讀時間分配給電子書的比例超過一半，較 2018 年提高 4％；67.9％ 讀者表示購書預算分配給電子書的比例超過一半，較 2018 年提高 7％。

由數據可知，讀者已將電子書視為閱讀的重要途徑，這樣的趨勢也與出版社的銷售數字呼應。時報出版數位營運中心資深總監吳素馨於會中指出，只要確保書籍準時上架並搭配話題順勢行銷，電子書也能累積出銷售佳績；作家笭菁同樣看好電子書的成長潛力：「註定是個趨勢，就不能缺席！」

Readmoo 讀墨電子書的2019年度閱讀報告，官方製作成了電子書放在平台上，完整內容有興趣的消費者都可以下載免費觀看，更了解電子書市的趨勢。

(中時電子報)