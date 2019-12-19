雲林縣北港鎮北港溪防汛道路10餘棵路樹被齊根砍斷，引發愛樹民眾不滿，19日雲林縣政府城鄉發展處解釋，因辦理「北港文化生活園區亮點發展計畫」，防汛道路旁的黑板樹具毒性、花粉引發過敏等缺點，所以砍除改種台灣欒樹等原生樹種。

北港鎮北港溪段堤防防汛道路種植大量路樹，近日被砍掉數十棵，且都是從接近根部處砍掉，民眾質疑這些路樹存在已久，讓道路充滿綠意且不會影響行車安全，用這種粗暴的方式砍掉實在令人無法接受。

縣城鄉發展處長林長造表示，此工程是縣府向營建署爭取8250萬元補助辦理的「北港文化生活園區亮點發展計畫」，施工項目包括北港溪堤防堤頂增設休憩空間及步道，以及堤後坡敲除PC坡面回填客土及新植喬木、灌木及草皮，同時改善原有設施，兼具美觀與安全效果。

堤後坡的坡腳鄰近防汛道路側，目前有許多黑板樹，因黑板樹具有破壞道路、樹枝易斷裂、具毒性、花粉易引起過敏等缺點，不適合做為行道樹，基於整體景觀考量及維護當地民眾健康，規畫處理既有黑板樹改善坡腳，另於堤後坡種植苦楝、九芎、台灣欒樹、光臘樹等原生樹種。

林長造指出，考量後續尚有黑板樹待處理，為避免再引發民眾誤解，將先請廠商停止施工，並擇期邀公所、里辦及當地民意代表會勘，聽取各方意見後再決定後續黑板樹的處理方式。

(中時 )