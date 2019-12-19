林宜靜說，她過去是媒體記者，沒想到有一天需要站到幕前；圖為日前她被民進黨高市議員叫進議會備詢。（林宏聰攝）

蔡英文總統18日政見發表會上，突然提到韓國瑜主政的高雄市政府「閨密變主祕」，所指的是最近頻頻遭民進黨議員質疑的高市觀光局主祕林宜靜，國民黨高市黨部19日下午開記者會，找來林宜靜本人澄清，她根本不是市長太太李佳芬的閨密；高市議員宋立彬更指，當年陸委會主委辦公室主任張祥慧才是蔡英文的閨密，請蔡總統「不要1個指頭指別人、4個指頭指自己！」

蔡總統在全國矚目的電視政見發表會上提到「閨密變主祕」，讓高市觀光局主祕林宜靜瞬間爆紅，林宜靜今天被藍營議員通知到黨部，事前不知道要開記者會，可能因為最近動輒遭民進黨議員點名，她在開口說明之前，先強調自己今天有向觀光局請假。

林宜靜說，她過去是媒體記者，沒想到有一天需要站到幕前，昨天突然被總統點名，「有點受寵若驚」，近來民進黨動用網軍散播不實言論，造成她非常大的困擾，她重申自己只是小小幕僚，絕不是李佳芬的閨密，也不是什麼「夫人的小妹」，更不像某位議員在議事廳上講的「沒有任何專業」。

林宜靜感嘆表示，她曾在媒體界、出版界、產業界努力工作一段期間，卻被說得如此不堪，現在她只想好好為高雄觀光努力，奉勸議員「專業不必建立在詆毀別人身上」。

高市議員邱于軒說，林宜靜先前一度要進高雄流行音樂中心當副執行長，但被前高市副市長史哲的前祕書、現任高流中心副執行長李鎔阡杯葛；邱于軒曾質疑高流的公關費用途，多次發文詢問，「但內部人員都說不知道，說公文卡在李鎔阡那裡，怎麼不敢給議員？」

邱于軒列出林宜靜、李鎔阡與陳菊時代高市觀光局主祕梁雅琪的經歷，林宜靜當過平面媒體記者、參與過太陽馬戲團、鳳飛飛紀念展等策展工作，反觀李鎔阡最好的資歷就是史哲的前機要，梁雅琪也只當過觀光局祕書、高市府約聘人員卻能當主祕，「所以大家比一比，就知道誰真才實料，誰才是政治酬庸！」

高市議員、韓國瑜高市競選總部發言人黃香菽補充說，觀光局主祕原先是文官，在陳菊任內才變更為機要職，不了解當初為何如此改變，不過現在蔡總統實在不必過度關心高市府，好好回到國政討論，告訴人民未來要帶台灣走向什麼道路。

(中時 )