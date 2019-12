華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)日前發布報告指稱,美國印太策略應該與台灣政府「新南向政策」結合,推動以民主為基礎的國際秩序,抗衡該地區和平繁榮的威脅。該報告老調重彈美國近兩年一再宣稱的印太策略以及台灣的角色,唯一差別在於報告提到印太策略可以結合「新南向政策」。在這份46頁報告中無所不包的概念與華麗言辭下,3名作者也特別感謝台灣外交部對這份報告的「慷慨支持」。

《美國之音》報導,這份由CSIS的中國專案主任葛萊儀(Bonnie Glaser)、研究員福納樂(Matthew Funaiole)及瑪爾斯頓(Hunter Marston)所撰寫的報告建議,美國和台灣應加強在印太地區經濟、治理及安全領域的合作。此一說法與美國國務院台灣事務協調辦公室主任藍鶯(Ingrid Larson)在11月的紀念《台灣關係法》通過40周年餐會上的說法可說毫無差別,與於11月4日美國政府在東亞峰會期間發布的《自由開放的印度─太平洋:推進共享願景》報告觀點更是完全雷同。

CSIS這份名為《描繪彙聚藍圖:探索美國自由開放印太策略與台灣新南向政策的交會點》(Charting Convergence: Exporingthe Intersection of the US Free and Open Indo-Pacific Strategy and Taiwan’s New Southbound Policy)的報告說,川普政府2017年12月公佈的《國家安全戰略》明確指出,中國大陸已成為印太地區的根本挑戰,「中國正在使用經濟誘因與懲罰、影響力活動和暗示性軍事威脅,說服其他國家跟從它的政治和安全議程。」

報告稱,為應對印太地區地緣政治變化對過去數十年來國際秩序造成的壓力,美國與台灣都在採取強調「開放、自由貿易、人權與民主」的新作為,重新表明對此地區的承諾,美國是「自由開放印太戰略」,台灣則是蔡英文總統在2016年5月20日就職演說中提出、以印太地區18個國家為主要目標的「新南向政策」。

報導認為,新南向政策通過農業、商務、文化、教育、旅遊和貿易資產,加強深化台灣與地區的融合,讓台灣經濟多元化,增加與南亞及東南亞夥伴的經濟連結,以便台灣減少對中國大陸的依賴。而這些會與美國印太戰略重疊,因此美國防部在2019年6月的《印太戰略報告》中,就將台灣列為是「美國在地區可靠、有能力及天然的夥伴」之一。

報告建議,在經濟上美台應該啟動自由貿易協定的協商,並推動在南亞與東南亞基礎設施專案合作;在治理上,擴大台灣在國際組織有意義的參與,協助台成為非政府組織地區總部;在安全上,則應提供美台與其他夥伴的海洋安全合作,追求雙方海防聯合演練,擴大台灣海防與地區關係。

而這份46頁報告如此附會蔡英文在這次競選連任時已不再強調的「新南向政策」,自然與執政的民進黨政府有重要關係,3名作者在發表報告的最後提到,對台灣外交部對製作這份報告的「慷慨支持」表示感謝。

(中時電子報)