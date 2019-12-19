倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開低震盪拉回整理，終場下跌103.55點，跌幅0.85％，收在12,018.9點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.49點，跌幅0.33％，以147.07點作收。

三大法人方面，外資轉賣70.83億元，投信續賣8.97億元，自營商續買6.63億元，外資法人於台指期貨市場上同步減碼1,421口多單，累計淨多單部位為42,487口，心態呈現中性偏多不變。

台股大漲近2千點後，19日順勢拉回整理，然多頭趨勢並未達到尾聲，因有三大利多，其一，就經濟面，主計處上修今年第三季國內經濟成長率初步統計達2.99％，且預期第四季將繼續攀升至3.04％，顯見國內經濟持續看好不變下，有利支撐股市向上邁進。

其二，歐美央行降息、重啟購債計劃及台商資金回流下，市場上演資金瘋狗浪行情，驅動新台幣匯率自8月6日31.74元至18日盤中低點30.128元為止，累計升值幅度達1.612元，造就台股屢創波段新高。

其三，中美貿易戰不確定性因素消除，加上大盤成交值始終維持在1,500億元左右的水準，整體量價結構的配合下，既未出現爆量不漲，且離歷年3,000億元天量還有一大段距離，皆顯見後市行情仍是不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，11月營收創近14個月新高，產業低點已過，記憶體漲聲再度響起，雖短線上或有震盪，然多頭趨勢向上且法人與大戶力挺偏多不變，只要量價不失控，大漲再創新高的機會可期。

陳學進認為，台股多頭趨勢不變下，對於短線指數的震盪，投資人無須過度擔心，重點仍放在個股，只要選對趨勢、產業及股票，後市值得期待。

投組表現：

威剛（3260）表現最佳，11月營收創近14個月新高，產業低點已過，記憶體漲聲再度響起，雖短線上或有震盪，然多頭趨勢向上且法人與大戶力挺偏多不變，只要量價不失控，大漲再創新高的機會可期。

潤泰材（8463）表現最差，離岸風電灌漿材產品已獲國際認證，加上政策面加持下，股價聯袂放量大漲，雖19日股價持續呈現震盪拉回的走勢，但只要守穩10日線及月線不破，後市仍有強彈續漲的機會。

盤勢預測：

台股19日開低震盪拉回整理，終場下跌103.55點，跌幅0.85％，收在12,018.9點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.49點，跌幅0.33％，以147.07點作收。

三大法人方面，外資轉賣70.83億元，投信續賣8.97億元，自營商續買6.63億元，外資法人於台指期貨市場上同步減碼1,421口多單，累計淨多單部位為42,487口，心態呈現中性偏多不變。

台股大漲近2千點後，19日順勢拉回整理，然多頭趨勢並未達到尾聲，因有三大利多，其一，就經濟面，主計處上修今年第三季國內經濟成長率初步統計達2.99％，且預期第四季將繼續攀升至3.04％，顯見國內經濟持續看好不變下，有利支撐股市向上邁進。

其二，歐美央行降息、重啟購債計劃及台商資金回流下，市場上演資金瘋狗浪行情，驅動新台幣匯率自8月6日31.74元至18日盤中低點30.128元為止，累計升值幅度達1.612元，造就台股屢創波段新高。

其三，中美貿易戰不確定性因素消除，加上大盤成交值始終維持在1,500億元左右的水準，整體量價結構的配合下，既未出現爆量不漲，且離歷年3,000億元天量還有一大段距離，皆顯見後市行情仍是不容小覷。

台股多頭趨勢不變下，對於短線指數的震盪，投資人無須過度擔心，重點仍放在個股，只要選對趨勢、產業及股票，後市值得期待。

(工商 )