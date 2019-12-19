蘇花改通車在即，韓、日潮牌跳過台北，進駐花蓮搶觀光人潮；台開（2841）19日指出，韓國NoTag、日本圈圈泡芙兩國際品牌名店海外展店，首站紛紛跳過台北，揮軍插旗首選花蓮新天堂樂園，分別在20及27日試營運，並同時在31日開幕。

NoTag 是韓國設計師選品潮店，「NoTag」取名緣由是期望為消費者、設計者建立一個高綜效銷售體系平台，所以網羅了300多個韓國設計師品牌商品，目前於東大門DDP設計廣場、現代百貨、Galleria百貨及樂天塔共有13家設計選品店門市。

圈圈泡芙與近來在台灣知名的Laetitia泡芙（拉提莎），屬同一家日本集團，這是首次在台灣登場，並為花蓮客製化新品牌-「CHOU RINGS圈圈泡芙」，並結合在地花蓮花生，推出好食花生等圈圈泡芙。

台開指出，2020年初，蘇花改通車後，勢必引爆花蓮的觀光商機，二家韓、日品牌店家跳過台北，應該就是看中花蓮未來的市場發展性及觀光人潮。而選擇花蓮新天堂樂園，也是因為新天堂樂園已成為花蓮最新潮的商場，人潮聚集性強，因此成為二家國際品牌海外擴店的首站。

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