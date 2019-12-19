運達投顧分析師洪任浚表示，台股19日受台積電貼息影響重挫百點，然17日乖離率(BIAS)指標就已超過3％，代表大盤位置相對偏高，因此短線拉回投資人無需過度恐慌，反而大盤的下跌將使權值股內的資金出現外溢，屆時中小型的成長股反而有望獲得轉機。

目前盤面重點不是指數的表現，而是個股的變化，如果只漲台積電、大立光、聯發科等權值股，投資人是無感的，中小型類股必須輪動向上，才會是穩定的多頭格局，操作上，當指數與個股出現分歧時，強勢股拉回是較好的進場時機，因越恐慌的時候能夠逆勢抗跌的標的，也容易成為未來的主流族群。

個股方面，本周納入投資組合的久元，受惠次毫米發光二極體（Mini LED）帶動設備投資需求增溫，股價19日逆勢創下波段新高。

以19日台股盤面觀察，逆勢抗跌的當屬設備族群，主因在於中美貿易進入協商階段，零組件的投資需求有望增溫，被動元件、半導體、LED等個股均有擴產的計畫，需求提升下，獲利也將同步走揚。

投組表現：

久元（6261）表現最佳，受惠次毫米發光二極體（Mini LED）帶動設備投資需求增溫，股價19日逆勢創下波段新高。

京鼎（3413）表現最差，股價於高檔震盪。

盤勢預測：

台股19日受台積電貼息影響重挫百點，然17日乖離率(BIAS)指標就已超過3％，代表大盤位置相對偏高，因此短線拉回投資人無需過度恐慌，反而大盤的下跌將使權值股內的資金出現外溢，屆時中小型的成長股反而有望獲得轉機。

目前盤面重點不是指數的表現，而是個股的變化，如果只漲台積電、大立光、聯發科等權值股，投資人是無感的，中小型類股必須輪動向上，才會是穩定的多頭格局，操作上，當指數與個股出現分歧時，強勢股拉回是較好的進場時機，因越恐慌的時候能夠逆勢抗跌的標的，也容易成為未來的主流族群。

以19日台股盤面觀察，逆勢抗跌的當屬設備族群，主因在於中美貿易進入協商階段，零組件的投資需求有望增溫，被動元件、半導體、LED等個股均有擴產的計畫，需求提升下，獲利也將同步走揚，如本周納入投資組合的久元，股價19日逆勢創下波段新高。

(工商 )