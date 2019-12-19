（「華南真好，永遠不老」（高雄場），華南金控總經理羅寶珠（3排中）與所有參加人員合照。 圖／華南金控提供）

華南金控自2012年起與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」，巡迴全臺舉辦敬老活動，迄今邁入第8年。今年最後一場選在冬至前的12月19日把愛送到高雄，由華南金控總經理羅寶珠帶領集團志工，陪伴弱勢獨居長輩參加棒球闖關活動，一起在球場揮灑汗水。

長命百歲是中華文化中常聽見的吉祥話，而今年是華南銀行的100歲生日，也希望將這份喜悅和福氣分享給所有長輩們。

「華南真好，永遠不老」高雄場帶領長輩們來到鳳山慢速壘球場，由志工陪伴長輩一起參加棒球闖關活動，這次棒球闖關活動中，特別加入丟沙包遊戲，每個鐵罐上分別貼有不同數字，擊落這些貼有數字的鐵罐，讓分數加起來超過一百分就能得到小禮物。除了透過遊戲歡慶華南100歲以外，更希望長輩可以用力擊落這些鐵罐，展現健康活力，跟華南一樣長命百歲。

今年71歲的阿琴姐多年前中風倒下後，便只能倚靠輪椅代步來行動，今年她聽到弘道老人福利基金會將與華南金舉辦圍爐餐會，她主動表示希望可以參加，因為曾參加過弘道的圍爐餐會，很喜歡大家聚在一起吃飯熱鬧感覺，同時也可以認識許多朋友，一起聊聊平時的生活。

華南金餐會中也安排了「老歌新唱猜猜樂」遊戲，讓長輩在享用美味佳餚的同時，與志工們開心歡唱，也感受到滿滿的溫暖，會後還準備物資包，裡面有沖泡飲、餅乾、襪子和麵線等實用物資，讓參加的長輩滿載而歸。

能有機會服務長輩們，華南志工們也感到很開心，尤其看見長輩們開心的笑顏，不只心裡感到暖暖的，也深刻的體會到服務的價值與意義，更感受到「施比受有福」。

8年來，「華南真好，永遠不老」除了持續舉辦敬老聯歡活動，也持續協助臺灣的獨居長輩送餐計畫及居家照顧服務，送愛送暖到每個需要幫助的角落。

羅寶珠表示，華南金融集團深耕臺灣100年，秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，也鼓勵員工在工作之餘，投入社會關懷服務，希望傳達對於現今高齡化社會的關切與關懷。

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