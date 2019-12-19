仲琦（2419）因策略夥伴明泰公開收購其持股，且公開收購價高達32元、較宣布日的收盤價溢價高出55％，引發市場追逐，在宣布次日連拉三根漲停，雖然近期股價振幅已經收歛，但因成交量能明顯放大、周轉率過高而觸動警示，依規定須先行揭露最近期獲利，據仲琦自行結算，11月單月EPS0.08元，出現逾一成的成長。

仲琦11月營收6.79億元雖仍較去年同期下滑26.8％，但因產品組合優化，單月稅前盈餘0.32億元表現大致和去年持平，單月稅後盈餘0.2億元則因稅率減少，反倒較去年同期成長12.1％，換算單月EPS為0.08元。

惟以仲琦科技累計前三季歸屬於母公司之稅後純益約為1.48億元，EPS0.67元，大幅超前去年同期的0.98億元，年增率達到51％，今年全年獲利優於去年應無懸念。

為了規避中美貿易戰的影響，仲琦採取了即時應變方案，首先在產品出貨比重進行調整，以高單價DOCSIS 3.1纜線數據機作為主要出貨項目，另也就產能及成本進行控管，在成本控管部分，仲琦積極增加庫存周轉率，並與供應商議價以達降低成本。另越南新廠興建計畫也如期進行中，預訂明年三月就可望投產，推估量產時間應會落在明年第二及第三季間，明年成長依然可期。

仲琦指出，過去二年公司的研發重點已從傳統硬件解決方案，逐漸轉移到以軟體為重的整體解決方案平台服務，在軟硬兼吃下，毛利率也見到改善，今年第三季單季毛利率21.81％，創下去年第三季以來的新高，較去年同期的15.17％，增加逾6個百分點，累計前三季平均毛利率也回升至19.38％，成功拉近與去年前三季毛利率19.66％的差距。

(工商 )