昇佳電子(6732)送件申請上櫃。

昇佳電子成立於98年12月，主要產品為感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售，董事長為李盛樞，總經理為楊祝原，目前股本為3.77億元，108年前3季合併營收為34.13億元，稅後盈餘為9.57億元，每股盈餘為25.42元。

(時報資訊)

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