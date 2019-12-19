《店頭市場》昇佳電子送件申請上櫃 17:392019/12/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昇佳電子(6732)送件申請上櫃。 昇佳電子成立於98年12月，主要產品為感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售，董事長為李盛樞，總經理為楊祝原，目前股本為3.77億元，108年前3季合併營收為34.13億元，稅後盈餘為9.57億元，每股盈餘為25.42元。 (時報資訊) #電子 #產品 #合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 《光電股》Verbatim股權年底移轉完成，中環明年營收看增50％ 10:002019/12/16 財經 華城電機今開法說會 股價先表態 10:132019/12/16 財經 威強電 智慧醫療出貨增溫 04:102019/12/17 證券．權證 《專訪》忍痛開源終嘗甜果…矽瑪游素冠：盼業績逐年揚(2-1) 10:172019/12/18 財經 大同對日本子公司現金增資 以20億日圓為上限 10:282019/12/18 財經 元太領頭 電子書閱讀器進駐嘉義縣國小及鄉鎮圖書館 14:442019/12/18 財經 《生醫股》明年雙引擎新品上市，杏輝營運添柴火 15:402019/12/18 財經 閱讀邁向智慧化 嘉縣獲贈電子閱讀器 18:352019/12/18 生活 振曜 擴大電子紙應用觸角 聚焦教育、航空、物流、醫療 04:102019/12/19 產業．科技 昇佳電子今日申請上櫃案 16:502019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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