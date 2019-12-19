創意家行銷2019年總推案數增至41案，總銷售金額首度破千億元大關，高達1025.5億元，較去年35案的800億元總銷金額成長近三成！對即將邁入第25個年頭的創意家行銷，董事何志正更樂觀預估2020年整體總銷將再成長6~8%。

創意家行銷董事何志正說，目前各都會區市場買盤仍以自住需求為主，在支付能力未明顯改善的情況下，多數購屋者會向較舊、較外圍的區域調整。以大台北地區來說，呈現蛋白區擴張的現象，蛋白區外圍在雙北交通建設資源挹注下，呈現剛性需求交易熱絡區域，且不時有個案短期完銷，如新店的央北重劃區、土城的暫緩重劃區，當中不乏久違了的投資客，顯示投資客對於市區擴大房價的期待，這些交易區域的流動與轉變，將會是未來交易市場觀察重點。

展望2020年房市，處於依區域不同各自表現的狀態，回應剛性需求的市場存在，蛋白區外圍供應量增加，預期房市處於盤整末期。創意家行銷董事何志正建議，明年值得注意有未來發展題材區域的旁邊區域，像商辦話題正熱的南港東側汐止，或成熟發展的舊市區，如三重、新莊或中永和等區，緊鄰蛋黃區，屬於有競爭力的較低總價物件，相當適合首購族入手。

(時報資訊)