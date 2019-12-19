受惠於智慧型手機等終端需求好轉，今年第3季台商兩岸PCB產業產值達新台幣1857億元(約59億美元)，較去年同期新台幣1826億元成長1.7%，表現優於預期，預估2019全年產值可達新台幣6562億元。

下半年終端需求好轉，尤其在智慧手機部份，第3季全球出貨量年衰退幅度已縮小至3.2%，帶動第3季PCB產值回升，根據TPCA(台灣電路板協會)統計，今年第3季台商兩岸PCB產業產值達新台幣1857億元(約59億美元)，年成長1.7%，其中台商在大陸生產比重約63.6%，在全球不確定因素環繞的氛圍中，今年第2季及第3季台灣電路板產業產值不僅優於預期，也均較去年同期成長，讓2019年全年產值預估上調至新台幣6562億元，保有持平微幅成長的表現。

就其它產品來看，藍牙耳機需求、手機鏡頭由“雙”轉往“三(以上)”鏡頭發展帶動軟硬結合板年成長率達53.5%，產值比重從去年同期的2.7%提高至4.1%；IC載板則隨著半導體景氣復甦，高階運算應用(如：基地台、人工智慧、GPU等)持續發酵，ABF載板需求增加，加上第3季智慧手機銷售表現與去年同期持平，BT載板需求不再下探，本季年成長率為8%，表現次之。

在汽車板部分，汽車應用智慧化與電動化的趨勢雖可帶動部分車用PCB的需求，如：雷達應用，但今年全球汽車整體銷售量衰退，時至第3季表現仍未出現起色。

TPCA表示，由於2020年即將進入5G的時代，所帶動的大頻寬、高速傳輸、低延遲三大趨勢，將掀起智慧移動載具、智慧工廠、智慧醫療等B2B與B2C應用場域之革命並對各類型終端產品產生推波助瀾的效果，5G相關應用問世與終端產品的市場蓬勃發展值得期待，台灣電路板產業仍有許多材料與產品高性賴性等技術門檻與挑戰，相關產業鏈也得做好準備，方能在5G商機領域佔有一席之地。

(時報資訊)