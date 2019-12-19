『椒香冰淇淋』-110元，此款則是以辣的香氣表現為主，使用花椒、堅果及多種天然漢方香料製成的麻辣果油，讓民眾不必擔心熱量也能有好像在吃鍋的感受。（馮惠宜攝）

『大人氣聖誕限定？草莓鬆餅組』即日起至12／25耶誕節限定上市。（馮惠宜攝）

不是跑跑薑餅人，現在流行薑淇淋！台中寶格冰淇淋應星野谷關溫泉飯店邀約研發出薑冰淇淋，把生薑與奶香結合，入口冰涼卻能慢慢讓四肢暖熱起來，據悉日本人喜愛在冬季吃生薑類甜點，星野谷關溫泉飯店才會特別開發薑淇淋，而寶格也應運推出「薑媽媽冰淇淋」搭配黑糖珍珠、地瓜脆片形成豐富口感。

一般到冬季是冰淇淋店的淡季，寶格冰淇淋今年應星野谷關溫泉飯店邀約研發出生薑口味冰淇淋，也意外擦撞出火花，在草悟道門市推出兩款冬季限定的薑辣冰淇淋，要讓消費者冬季吃冰抗寒。

冬季限定『薑媽媽冰淇淋』，採用種植成熟、品質優越的苗栗大湖「薑麻園」生薑，把薑與濃密的奶香冰淇淋結合，再配上手工熬煮黑糖珍珠，微辛辣帶點甜的入口滋味，讓民眾吃的是冰，卻也像正喝著一杯黑糖薑奶茶般的真實口感。

另一款冬季限量『椒香冰淇淋』是以辣的香氣表現為主，使用花椒、堅果及多種天然漢方香料製成的麻辣果油，讓民眾不必擔心熱量也能有好像在吃鍋的感受。

此外，冬天也是草莓長成的季節，寶格堅持選用當季草莓製作，現烤雙層厚鬆餅搭配特製草莓鮮奶油、草莓產季才有的草莓冰淇淋，再放上多顆又美又甜的新鮮草莓，傳遞滿溢的幸福滋味。

店名：「Bulga寶格冰淇淋」

地址：403台中市西區公正路117號

電話：04-23027738

營業時間：13：00~21：30 (每週二公休)

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