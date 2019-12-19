空手道「小清新」文姿云今年精英獎的打扮氣質出眾。(文姿云提供/陳筱琳傳真)

一年一度體育運動精英獎頒獎典禮今天舉行，空手道「小清新」文姿云繼去年一身民族風削肩連身短裙亮麗出席、驚豔全場，今年再度入圍最佳女運動員傑出獎的她，再度盛裝出席，以黑色削肩連身短裙「出征」，再一次令人驚豔。

文姿云連續兩屆精英獎展現不同於運動場上的美麗，服裝雖然不同，但鞋子都是銀色低跟涼鞋，她笑說：「今年走沉穩內斂路線，至於鞋子很百搭，所以繼續穿它！」

文姿云今年和拳擊好手林郁婷、射箭國手「雷母」雷千瑩、「舉重女神」郭婞淳及寶島羽球一姐戴資穎一同入圍最佳女運動員傑出獎，又是一次競爭激烈的評選，除了文姿云短裙吸睛，中華女子射箭隊女將同樣精心裝扮，複合弓好手黃逸柔剪裁大方的深藍色西裝加上芥末黃小領結，穩重又不失活潑，反曲弓好手譚雅婷則是黑紗圓點連身長群搭配米色外套，流露小女生的甜美氣質。

郭婞淳(左)一身紅出席精英獎頒獎典禮，氣勢如「紅」！(郭吉銓攝)

生涯第3度帶走精英獎最佳女運動員傑出獎的「舉重女神」郭婞淳，則是大紅色西裝搭配同色連身寬褲及金色腰帶，也生平第一次蹬上15公分高跟鞋「展現氣勢」，她回應：「這次請朋友幫忙找衣服，本來有三套，經過家人、老師跟教練投票，認為這套有氣勢而勝出，也因為衣服關係才穿這麼高的鞋子。」

頒獎典禮上郭婞淳開玩笑說今天服裝穿對了，她補充：「確實有這種感覺，氣勢如『紅』！」

(中時 )