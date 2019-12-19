九太科技本周3戰面臨單洋將窘境！因為九太昨晚突然無預警送走大洋將布魯克斯，理由是不符球隊戰力，本周只能使用賽森應戰，九太總教練「寶寶」劉嘉發表示，「我們剛好趁機磨練本土長人戰力，畢竟洋將占走太多上場時間了。」

布魯克斯7日抵台取代原本的大洋將葛倫米坡，沒想到本季打了兩場，平均只拿11.5分、6籃板，根本無法滿足九太需求，劉嘉發說：「布魯克斯對球隊幫助不大，尤其是在籃板與防守，進攻得分也跟本土球員差不多，我們何必用他？」

只是如此匆促送走布魯克斯，九太卻還沒有找到替補人選，這未免也太大膽，但劉嘉發選擇正面看待單洋將的狀況，「我想當前輸贏還是其次，我們可以趁機磨練本土長人，像是今晚我就排出蘇奕晉、吳怡斌與李家瑞等人先發上場。」

劉嘉發坦承，上次找來布魯克斯太過急躁，才發生不適任的狀況，也讓九太現在找尋洋將的動作更加小心，「原本我們看上了上季ABL冠軍賽MVP艾素，沒想到才一找他，他就告訴我們已跟富邦勇士簽約了，讓我們只能繼續找下去。」

「我們現在就是努力找尋合適大洋將當中，但我當前中心思想是，趁機磨練本土戰力，沒有大洋將的話，我們可讓怡斌、家瑞等人打多一點時間，然後一邊等待找到真正適合我們的大洋將人選。」劉嘉發說。

(中時 )