經濟部水利署第5河川局進行雲林縣北港鎮滯洪池工程併辦理土石標售，砂石車每日出入車次高達110車次，雲164縣道因此成為交通危害熱點區域，北港警分局為維護民眾生命安全與環境品質，加強各項稽查工作，至19日共開出60餘張超載、一般違規罰單，藉此嚇阻違規行為。

北港警方指出，北港滯洪池現址為北港台糖土地，雲164縣道是砂石車往返北港滯洪池的必經之路，近來民眾不斷反映砂石車車斗的防塵布覆蓋不完全、違規超載，不僅加速路面損壞，行經的路段揚塵、砂石散逸嚴重，影響行車安全及汙染空氣。

北港警方因此每天執行游動及固定交通稽查取締，並不定時於場區出入口處，加強防塵網、超載及砂石車駕駛資格等各項稽查工作，以維護民眾安全及環境品質。

北港分局長王立德表示，今年10月158線虎尾段平和橋附近發生砂石車交通事故，造成2名女騎士當場死亡，雲林縣警局為有效防制大型車輛違規肇事，持續編排專案勤務加強取締。

北港滯洪池地基開挖後，不少民眾反映砂石車流量大增，危及用路人安全，北港警方因此自11月起規畫警力實施路檢稽查，發現違規車輛立即過磅舉發，至今共開出60餘張超載、一般違規罰單。

王立德強調大型砂石車、混凝土車、貨運車若超載，極易造成重大傷亡導致民眾家庭破碎，希望砂石業者共同約制駕駛自律，保持良好駕駛行為「不超載、不滲漏、不違規」，共同維護優質的交通環境及用路人安全。

北港警方呼籲民眾若發現砂石車、大型車違規，立即撥打檢舉專線（05）7832015或110，北港警分局勤務指揮中心一接獲通報，將馬上派員前往稽查取締。

(中時 )