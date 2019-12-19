東部海岸國家風景區管理處辦理2020年元旦迎曙光，將邀請國內20對曾在三仙台拍過婚紗或情侶照，或正好結婚滿20天、20個月或20周年等的夫妻檔迎接第1道曙光，獲取更多愛的能量，錄取者還享有好康的免費飯店住宿及大餐，現在已有19對報名。

東管處舉辦2020年元旦三仙台迎曙光活動， 特別籌畫「愛你‧愛你‧最愛是你 」，徵求20對夫妻當天穿著情侶裝參與，只要曾在三仙台求婚、拍婚紗照；結婚20天、20個月、20周年的夫妻檔；結婚紀念日是1月1日或各月20日的夫妻，及其他可證明在三仙台曾有屬於你們的戀愛故事者都可報名。

東管處表示，三仙台美景是拍婚紗照勝地，也最能代表浪漫愛情的的景點，不管是異性或同性夫妻檔都能報名，報名日期25日截止，入選就能免費獲得台東縣內雙人住宿券1張及東海岸特色餐券等好禮。活動及報名詳情請上http：／／www.arrt1995.url.tw／2020sunrise／page07.htm查詢。

另外，太麻里鄉公所在千禧曙光紀念園區舉辦多年的比基尼路跑迎曙光活動，明年元旦將暫停，改以跨年迎曙光音樂祭活動，從31日日晚間7點，通宵直到元旦早上7點，連續12個鐘頭，以樂團、DJ、小丑氣球與夢幻泡泡秀親子互動等方式呈現。

(中時 )