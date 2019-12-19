新北市中山國小29名師生到台南畢業旅行，今天中午在仁德區用餐後，要前住奇美博物館進行戶外教學，其中一部遊覽車上的小朋友疑因誤噴辣椒水，其中，7位學生發生呼吸困難、流淚及反胃等症狀，遊覽車直接載至台南市立醫院急診就醫，7生經院方初步診治後，症狀已緩解，下午4點離院，繼續畢業旅行行程。

據了解，這起意外疑似因ㄧ名學童的包包內有防身用辣椒水噴霧劑不慎洩露，身處密閉空間的學生吸入後，造成身體不適，台南市消防局災害應變中心今天下午1時46分接獲通報，遊覽車內人員因吸入不明氣體引發身體不適，前往台南市市立醫院急診就醫。

台南市衛生局進一步瞭解，遊覽車乘車人員為國小學童，在車內不慎接觸辣椒水噴霧劑，造成多位學童身體不適，後經醫院初步診治後，已無大礙，虛驚一場。本次事件為新北市板橋區中山國小學生辦理畢業旅行，共計有6台遊覽車，約180人。

(中時 )