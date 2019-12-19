第一選區國民黨立委候選人王齡嬌質疑民進黨現任立委邱議瑩8年前提出的諸多政見未實現，19日下午前往邱議瑩美濃競選總部下戰帖，要求雙方公開辯論。（林雅惠攝）。

高雄市第一選區國民黨立委候選人王齡嬌質疑民進黨現任立委邱議瑩8年前提出的諸多政見未實現，19日下午前往邱議瑩美濃競選總部下戰帖，要求雙方公開辯論，但邱外出拜票不在，總部強調，期待所有候選人透過高市選委會舉辦的電視政見發表會提出政見，讓選民了解參選理念。

王齡嬌表示，此次主動邀請邱議瑩於12月23日下午3點在美濃天后宮公開進行辯論，是許多鄉親表示邱議瑩8年前也好、4年前也罷，希望她能把承諾鄉親的政見做說明，而不是告訴大家她都有做！有做，怎麼鄉親都無感？

王齡嬌說，公開辯論的內容，包括大旗美高架86快速道路擴延案、內門動物園遷移案、美濃野蓮人力缺工、客家文化建設、教育課綱、大樹六龜甲仙觀光發展等問題，這些都是影響地方的發展與經濟，希望邱議瑩能赴約，把這8年所做的一次講清楚！不必躲躲藏藏！

針對王齡嬌提出地方的問題與多年癥結，下戰帖要求和邱議瑩公開辯論一事，邱議瑩競選總部指出，邱委員一大早7點半就展開選區全日的車隊掃街，行程緊湊，沒有空檔接待王女士。

不過，邱議瑩建議王齡嬌，高雄市選委會舉辦的電視政見發表會即將舉行，所有候選人都應該會參加，不如多花時間認真準備，好好向鄉親報告，讓選民瞭解每位候選人的理念，不要只會做秀、謾罵、叫囂。

(中時 )