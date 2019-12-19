台中市和平大梨山地區是台灣最富盛名的高冷地農業生產區，以梨、桃、柿、蘋果、高冷蔬菜及高山茶等為主。為傾聽梨山農民的聲音，台中市政府農業局長蔡精強19日赴梨山召開「和平梨山地區農業產銷班座談會」，交流各項農業資訊，並行銷多項市府推出的農民福利措施。

農業局指出，座談會上，農民針對茶加工廠設置、農產品外銷、輔導農產品申請產銷履歷作業、農作物保險費、農民教育、土地使用等提出問題！農業局長一一回復，並藉此機會推銷市府目前推動的農民福利措施，如農產業保險補助提高、通過產銷履歷驗證者每公頃給予5,000元獎勵金等，希望照顧到更多農民。

農業局表示，梨山地區的農業產銷班共計33班，班員數共579人，分別由和平區、大里區、太平區、東勢區及霧峰區農會擔任輔導單位。農業局也積極輔導產銷班辦理肥料、農機具、農業資材補助、栽培講習課程、農產業保險費補助、生產設施及現金救助等多項計畫，帶動地方農業發展。

今天座談會上，包括立法委員江啟臣、市議員冉齡軒等人也到場關切在地農業。

(中時 )