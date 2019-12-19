▲國姓鄉南港溪的溪床上，酷似哈巴狗狀的巨型奇特岩石。（社大提供／楊樹煌南投傳真）

▲南港溪的溪床中也有狀似大象頭的巨型岩石。（社大提供／楊樹煌南投傳真）

▲身處龐大的巨型岩石中，讓前往探訪的人顯得更為渺小。（社大提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣埔里鎮南村里與國姓鄉北山村交界處的南港溪，最近被埔里水沙連社區大學發現有處自然原始且壯麗的溪谷新祕境，社大老師潘樵特地帶領學生前往探訪，溪中有如鬼斧神工的景緻，讓師生們無不驚呼連連。

潘老師指出，該段南港溪，長約2公里，沿途水流多變，有短瀑、激流、淺潭，兩岸的岩塊更是精彩，不但型態奇特而且色澤豐富，有的像鱷魚嘴，有的像哈巴狗、有的酷似人物，有的宛如船艦，鬼斧神工的自然景觀，無不令人嘖嘖稱奇。

潘樵並指出，雨季汛期，當地水流十分湍急，無法進入溪床，必須等到冬季枯水期，水流平緩、水位下降時，才能安全進入，因此是處季節限定版的溪流祕境。

水沙連社區大學為讓民眾了解在地人文與生態，特別帶領「親近山水，客家鄉情」與「親近生態，認識埔里」兩班的學員，在指導老師潘樵的帶領下造訪當地，用溯溪的方式走讀當地精彩萬分的地貌與人文，並感受到離埔里市街才10分鐘車程的地方，竟然有此原始自然的山水地貌新祕境。

(中時 )