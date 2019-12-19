5G投資題材發燒，富邦證券第三檔ETN「特選世代行動通訊報酬指數」（020012）將於20日掛牌上市，發行價格延續5元「親民價」策略，統計今年以來上市櫃ETN商品發行已達13檔。

富邦證券今年4月推出兩檔「特選大蘋果報酬指數」ETN與「存股雙十等權重報酬指數」ETN，主題式ETN產品深獲投資人青睞，第三檔富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN也於20日在證交所上市掛牌交易。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN主題性明確，成分股從台灣上市股票中選取國內手機中央處理器上市品牌廠，以及包括「通信網路業」、「通訊設備」、「網通」、「電信服務」等產業分類股票，涵蓋度廣泛且全面，在符合流動性及財務穩健兩大指標後，依市值排序選取前10大標的組合而成，目前最新成分股包括智邦、聯發科、中磊、智易、中華電、啟碁、友訊、兆赫、眾達-KY及台揚，本檔ETN所追蹤指數固定每年4月進行一次定期審查，定審時單檔權重上限設定為12％，以確保成分股符合指數定義且具市場代表性。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN發行價與前兩檔富邦ETN相同訂為5元，富邦ETN訂價親民，進入門檻低，投資人可依自身理財規劃靈活運用。

富邦證券表示，指數投資證券（ETN）直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差且報酬指數配息直接滾入指數再投資，投資績效清楚呈現且具節稅效益。

另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

(工商 )