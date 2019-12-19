華冠投顧分析師吳官隆表示，美股18日未受美國總統川普彈劾案影響造成恐慌，費半指數下跌0.1％，道瓊指數則走跌27點，收在28,239點，而亞股19日中僅有台股修正幅度較大，日股與韓股分別呈現小跌與小漲，陸股上證則在平盤附近作收，持續力守3,000點關卡。

台積電19日的填息之路並不順遂，蘋概三王中只有大立光勉強收紅，導致加權指數重挫逾百點，反觀櫃買指數19日開高走低，勉強收在10日均線147點附近，跌幅相對較小，20日將持續受到市場檢驗防守力道。

個股方面，本周納入投資組合的奇鋐，19日尾盤拉抬下，終場上漲1.49％，以40.8元作收，可惜量增不夠快速，若20日能順利放量，將有望迎來一段反彈行情。

類股方面，汽車、觀光、電器電纜及生技醫療的個股19日表現相對強勁，台指期貨結算後，大盤指數暫時失去利多而拉回修正，矽晶圓族群也殺尾盤，幸好被動元件挺身而出，加上散熱模組19日表現相對抗跌，隨著電子股整理告段落後，大盤後續才有機會繼續衝高。

散熱模組19日順利止穩外，印刷電路板的軟板族群也相對抗跌，反觀矽晶圓持續欲振乏力，至於記憶體與面板族群則是開高走低，因此20日的矽晶圓能否轉強是相當重要的反攻關鍵，此外，風電、被動元件及砷化鎵族群也有望止穩後再出現續漲行情。

投組表現：

奇鋐（3017）表現最佳，19日尾盤拉抬下，終場上漲1.49％，以40.8元作收，可惜量增不夠快速，若20日能順利放量，將有望迎來一段反彈行情。

雙鴻（3324）表現最差，19日收於平盤附近，持續橫向整理，惟成交量萎縮，若20日股價持續下探，短線恐將轉空，214元為關鍵的多頭防守點位。

盤勢預測：

美股18日未受美國總統川普彈劾案影響造成恐慌，費半指數下跌0.1％，道瓊指數則走跌27點，收在28,239點，而亞股19日中僅有台股修正幅度較大，日股與韓股分別呈現小跌與小漲，陸股上證則在平盤附近作收，持續力守3,000點關卡。

台積電19日的填息之路並不順遂，蘋概三王中只有大立光勉強收紅，導致加權指數重挫逾百點，反觀櫃買指數19日開高走低，勉強收在10日均線147點附近，跌幅相對較小，20日將持續受到市場檢驗防守力道。

類股方面，汽車、觀光、電器電纜及生技醫療的個股19日表現相對強勁，台指期貨結算後，大盤指數暫時失去利多而拉回修正，矽晶圓族群也殺尾盤，幸好被動元件挺身而出，加上散熱模組19日表現相對抗跌，隨著電子股整理告段落後，大盤後續才有機會繼續衝高。

散熱模組19日順利止穩外，印刷電路板的軟板族群也相對抗跌，反觀矽晶圓持續欲振乏力，至於記憶體與面板族群則是開高走低，因此20日的矽晶圓能否轉強是相當重要的反攻關鍵，此外，風電、被動元件及砷化鎵族群也有望止穩後再出現續漲行情。

(工商 )