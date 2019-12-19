聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，外資即將進入聖誕假期，台股明顯出現獲利了結賣壓，加上台積電除息2.5元，大盤蒸發約20點，導致19日台股終場重挫逾百點，後續在財報空窗期加上外資買盤降溫下，台股較難出現明顯漲勢，但台幣連續升值，顯見資金仍大量湧入，低基期個股有望受惠。

個股方面，本周納入投資組合的光磊，股價自低點緩步墊高，近日成交量小幅萎縮為醞釀下一波漲勢，後市持續看好。

部分個股出現投信提早結帳的跡象，IC設計的瑞昱19日大幅拉回3％，本波上漲強勢的半導體族群帆宣及京鼎也順勢拉回，雙雙下跌近3％，而美光財報優於預期，預期第四季將是產業谷底，則帶動南亞科、華邦電創下波段新高。

操作方面，雖資金大舉流入，中長線屬穩固的多頭行情，但短線將面臨台股乖離過大的修正、投信結帳、外資休假調節等賣壓，因此目前選股朝低基期、法人持續買超、股價尚未有明顯漲勢的個股中挑選。

投組表現：

光磊（2340）表現最佳，股價自低點緩步墊高，近日成交量小幅萎縮為醞釀下一波漲勢，後市持續看好。

金居（8358）表現最差，雖然中長線受惠5G需求，2020年產業展望樂觀，短線卻逢調節賣壓，所幸仍守穩42元，整體格局不至於轉空，但短線預計將進入震盪整理。

盤勢預測：

外資即將進入聖誕假期，台股明顯出現獲利了結賣壓，加上台積電除息2.5元，大盤蒸發約20點，導致19日台股終場重挫逾百點，後續在財報空窗期加上外資買盤降溫下，台股較難出現明顯漲勢，但台幣連續升值，顯見資金仍大量湧入，低基期個股有望受惠。

個股方面，部分個股出現投信提早結帳的跡象，IC設計的瑞昱19日大幅拉回3％，本波上漲強勢的半導體族群帆宣及京鼎也順勢拉回，雙雙下跌近3％，而美光財報優於預期，預期第四季將是產業谷底，則帶動南亞科、華邦電創下波段新高。

操作方面，雖資金大舉流入，中長線屬穩固的多頭行情，但短線將面臨台股乖離過大的修正、投信結帳、外資休假調節等賣壓，因此目前選股朝低基期、法人持續買超、股價尚未有明顯漲勢的個股中挑選。

(工商 )