沈嶸19日帶著「沈嶸魔法學院」的徒弟與學員，到公益團體紅心字會老人中心舉辦聖誕關懷活動，過去曾「代父入獄」的她看到許多的女性因為沒有錢，生活困苦犯下錯事，讓她特別想要幫助社會上的弱勢族群，不論是老人、小孩或流浪動物，她期許自己每個月都能出席一場公益活動，而非偶一為之的曇花一現，推廣的是社會上的一種「魔法正能量」。

她感慨酸民文化讓大眾無端被波及，久而久之就學會逢人就罵的不好習慣，「現在需要謹言慎行。」選舉年將至，這次許多公益團體的募款狀況僅到兩三成，紅心字會在募集弱勢家庭及獨居長者年菜及祝福紅包上也不如預期，她還現場捐款10萬元給紅心字會，讓在場所有人感受到滿滿的正能量與關懷。

社會上有很多命理老師是真正敬業地服務人群，她希望能夠成為命理界的榜樣，現有62個徒弟協助她每個月持續捐贈算命收入做公益，「正能量就是沒有派別之分，四海一家，幫助到人們這才是最重要的。」積少成多並且拋磚引玉，希望各界一起來響應。

(中時 )