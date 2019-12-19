迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》睽違6年後終於推出續集，續集電影原聲帶隨著電影票房攀升10億美元、在台灣突破3億大關，也一舉攻上美國告示牌榜冠軍，在專輯中更有數首單曲在各大串流平台霸榜。其中又以貫穿全劇的超洗腦主題曲，由配音女主角艾莎的東尼獎女星Idina Menzel及北歐少女歐若拉(AURORA)演唱的〈Into The Unknown〉，不僅攻佔各大音樂排行的第一名寶座，更入圍第77屆金球獎「最佳動畫電影」及「最佳原創電影歌曲」兩項大獎項。

〈Into The Unknown〉由先前製作《冰雪奇緣》招牌神曲〈Let It Go〉的音樂創作夫妻檔Kristen Anderson-Lopez與Robert Lopez製作，共同獲得2座葛萊美與2座奧斯卡獎的兩人再度為《冰雪奇緣2》音樂操刀。除此之外，電影原聲帶還找來六座葛萊美得主鄉村天后凱西瑪斯葛蕾(Kacey Musgraves)、天王級樂團Weezer，以及來自北歐的極光少女歐若拉等巨星共同演唱，讓電影原聲帶繼《冰雪奇緣》2014年奪冠後，再度拿下告示牌榜原聲帶冠軍。

(中時 )