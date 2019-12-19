吳姍儒（Sandy）19日出席香水新品活動，被問到前陣子與CEO男友一起看房、約會被《時報周刊》直擊，她澄清男友背景，「他是一般人跟上班族，新聞出來朋友圈哭笑不得，他只是自己創業，連我本人都沒報導的這個身價。」耶誕將至，她透露工作滿檔，僅在25日與教會朋友一起過節，屆時CEO男友也會現身。

Sandy出席香水活動，被問到CEO男友喜歡什麼香味，她笑回：「我不知道身邊的人喜歡我什麼味道，很可惜瑪莉安娜沒出男香，不然我可以送給身邊的朋友。」她認為男生身上最好不要有異味，尤其是雪茄味，暗虧老爸吳宗憲，現場一片笑聲。她分享自己喜歡不著一縷時，把香水噴在心臟旁，「香味會跟人的熱氣一起散發，非常持久。」

Sandy工作滿檔。（陳俊吉攝）

老爸吳宗憲近日談高以翔之死，與網友隔空舌戰，Sandy被問到此事回應：「他想要怎麼說就怎麼說，其實大家認識他那麼久，不說話就不是他了。」她坦言自己初聞高以翔死訊正在旅行中，原以為是誤傳，確認真實後，忍不住停在路邊哭，「我雖然不認識高以翔，但看到新聞很悲傷，那種難過的情緒已經大過於一切，有種很強烈的失去感，我們失去了這個人，也真的彰顯他有多美好，我明白大家的傷心是一致的。」她感嘆藝人身心靈健康很重要，沒注意會一直被掏空。

(中時 )