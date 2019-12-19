創新教學不僅能提升學習效果，也有助於教學者激發新想像與靈感；義守大學教學發展中心鼓勵教師透過專業成長社群，強化教學知能，3位老師更在參與「2019高屏區域創新教學議題論壇」海報競賽發表，囊括前三名，成績十分亮眼。

「2019高屏區域創新教學議題論壇」海報競賽發表，參與的教師們除事先準備海報，說明創新課程的規劃理念與執行成效外，並透過3分鐘短講，凸顯課程亮點；義守大學長期推動教師社群、工作坊與創新教學補助等支持系統，多元豐厚的資源成為老師堅強的後盾。

義大共有7位來自不同領域的老師參與競賽，其中學士後醫學系王淑綺、電影與電視學系黃勻祺與生物科技學系王瑜琦3位老師，更囊括冠、亞、季軍佳績，滿載而歸。

義大表示，王瑜琦、王淑綺是創新教學競賽的常勝軍，她們曾於2017年、2018年清華大學舉辦的大學教師優良創新課程及教學競賽中，榮獲優等、特優獎項，對於學校經常鼓勵教師積極參與校外創新教學競賽，她們認為可分享自身經驗外，還能藉此切磋不同的創新方法，有助於提升教學品質。

多次通過教育部數位學習課程認證的財數系老師謝良瑜則說，參與競賽有助於激發新想像與靈感，並透過別人作品瞭解執行面要注意的重點及如何呈現個人成果等，受益良多。

(中時 )