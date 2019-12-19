台南新市區民眾上月底至新市大排河堤散步時，多人發現大排裡有一尾鱷魚不時出來曬太陽。消防局接獲報案後架梯要下去捕捉，鱷魚敏捷溜走。鱷魚出沒消息在臉書社團傳出，不少人聞風而來要賞鱷。台南市農業局呼籲，民眾若發現鱷魚蹤跡，可打1999市民服務專線，農業局會請專家來捕抓。

陳姓民眾表示，在河堤上散步時習慣性地往水裡看，上星期看到水裡有奇怪的東西，仔細一看竟然是鱷魚，於是趕去大排附近的消防局通報，新市消防分隊隊員回覆，因為沒有抓鱷魚的工具，所以已經向上通報等待支援。

新市大排鱷魚出沒行動敏捷恐傷人。（劉秀芬傳真）

新市消防分隊分隊長張高祥表示，半個月前就有民眾來報案，指新市大排有一尾約1米長的鱷魚，常在石頭上做日光浴，消防隊隊員首次前往察看後，並未發現鱷魚蹤跡。

後續有民眾發現鱷魚蹤跡，消防人員再度前往並架梯下水捕抓，鱷魚卻逃到草叢裡不見蹤跡，後續也率續派人前往查看，也不見蹤跡，已轉報農業局主管單位處理。

農業局森林及自然保育科科長楊錦樹表示，19日據報後專家研判這是非保育類眼鏡凱門鱷，可以合法養殖，但是台南目前沒有人登記養殖，有可能是逃走或是被棄養。民眾若再發現鱷魚蹤跡，農業局將委請鱷魚大王邱錫河前往捕捉。

邱錫河從鱷魚相片研判，這尾眼鏡凱門鱷年齡約1歲2個月，體型還胖胖，應該才逃出來或被棄養不久，市面上許多販賣的鱷魚肉就是此品種。有民眾擔心鱷魚會跑出來危害居民安全，希望可以誘捕，邱錫河說，接下來進入鱷魚冬眠期，不大會吃東西，因此比較不可行。

此外，邱錫河建議民眾發現鱷魚蹤跡時，切勿自行捕捉，因為鱷魚雖然進入冬眠期，還是有咬傷力，小鱷魚動作更是敏捷。

楊錦樹則呼籲民眾，發現鱷魚蹤跡盡速通報農業局去捕抓，他也呼籲民眾不要棄養造成生態浩劫，被查獲將被罰1萬至5萬元，鱷魚捕抓後也將依野生動物保護法處理。

(中時 )