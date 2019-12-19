2020總統大選首場電視政見發表會昨晚登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台談政見。前民進黨立委沈富雄直言，憑良心講，3個人中，韓國瑜口才最好。而蔡英文看到韓丟出「中華民國」這麼困難的問題時，手足無措。

韓國瑜昨在政見發表會連3次大喊「中華民國萬歲」，甚至呼籲蔡英文若不支持台獨，請跟著他走，與他一起高喊三聲「中華民國萬歲」。

沈富雄在政論節目《平論無雙》指出，韓國瑜不看稿，罵人講話抑揚頓挫，韓粉或非韓粉都會說，這個講得好，加分。可惜的是，蔡英文看到韓丟出這麼困難的問題，手足無措，因韓也蠻刁鑽的，喊中華民國萬歲，等著蔡喊萬歲，蔡就不曉得如何回應，蔡應說，「我跟著你喊不是在表演嗎？我沒有喊，你能證明我對這個國家沒有比你更愛嗎？」但蔡英文在這方面平時的靈活度就沒有了。

沈富雄認為，在第一輪蔡英文在是守方，她講得零零落落、結結巴巴；第二輪講得比較好，都是看稿，都是以前講過的，那就不精采了，也不需要再去聽。不只蔡這樣，民進黨人都不用功，國民黨丟出困難的問題，正是妳去澄清、去發揮，跟國人解釋中華民國目前處境艱難，不得不這樣，就算韓來執政，也是這樣，她可以說，「韓講中華民國，但去北京有講嗎？」沒那麼難，民進黨把它搞成很難。

不過，沈富雄也表示，蔡方面辯論前即使有想到這問題，也會避開，他們認為這問題怎麼回答都是失分，沈卻直指，其實失分的地方，也就是最容易得分的地方。

(中時電子報)