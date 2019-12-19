陸委會今日下午召開例行記者會，發布「澳門移交20週年情勢研析報告」，回顧近20年來澳門政治經濟社會發展。

報告表示，大陸中央對於澳門特區政府的治理以「維穩」作為首要考量，但在建構國家安全相關法制與組織、強化對澳掌握的同時，也引發對於新聞、言論自由的干涉；且普選與民主訴求也難以引發回響。報告更直指大陸中央領導高層要求澳門司法配合行政主導，未來司法獨立恐有疑慮。

另外，報告也稱大陸透過CEPA等優惠政策、省市合作、同等待遇，以及「粵港澳大灣區」發展規劃，持續推進陸澳融合；但近兩年民調顯示，受生活文化差異、醫療衛生及福利制度等因素影響，有超過5成之澳門民眾對前往陸發展有所疑慮。

陸委會強調，臺澳民間人員往來頻繁，台方長期以來亦保持善意，推動兩方關係發展。但澳門特區政府聽從大陸指示，處處自我設限，除了對台灣相關澳處業務與人員干擾，對學者、官員等交流也設定不合理限制，陸委會呼籲澳門政府應放棄政治考量以雙方人民福祉為依歸，才是負責任的政府。

(中時 )