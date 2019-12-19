創立於1934年的森田藥粧落實回饋社會，為了關懷偏鄉弱勢兒童，於彰化縣北斗鎮大新國小舉辦「森田藥粧關懷偏鄉教育送愛心」公益活動，向「喜憨兒基金會」訂購愛心餐盒；近年也捐贈高頂救護車2輛，再捐贈自動心肺復甦機3台給予彰化縣消防局，將愛心做好做滿。

年銷量突破三億片面膜的「森田藥粧」，扎根彰化縣至今已超過80年，在企業忙碌運營的同時，仍然積極投身公益，化愛心為實際行動。森田藥粧注意到了偏鄉學童資源匱乏的問題，森田藥粧集團執行長周俊旭表示，偏鄉學童的資源較少，這也是我們大家關注的焦點，我們森田藥粧過去幾年來在北部參與很多公益活動，今年度更與喜憨兒社會福利基金會做了一個深度的配合。這次特別向喜憨兒基金會認捐愛心餐盒，參與關懷偏鄉教育計劃，而曾任醫師一職的周俊旭執行長與大新國小學童愉快互動之虞，更不忘鼓勵孩童們要樂於學習，勇敢逐夢。

除此之外，森田藥粧總經理周宜慧表示，有感於彰化縣消防局朋友和救護團隊不遺餘力守護彰化縣民的生命財產安全。森田藥粧集團特捐贈三台自動心肺復甦機給彰化縣消防局，希望能藉此拋磚引玉，提供救護團隊緊急救護所需的先進醫療救護設備，提高施救存活率，讓民眾的生命安全獲得更大的保障。

近年森田藥粧集團捐贈2輛高頂救護車給彰化縣消防局，原本想再捐贈第3輛救護車，得知消防局的需求，及「自動心肺復甦機」可以不中斷的提供病患高品質CPR按壓，決定捐贈每台造價80萬元的自動心肺復甦機共3台予鹿港分隊及鹿鳴分隊，讓病患在送往醫院過程中能接受不中斷且高品質CPR的急救，提高存活率。

喜憨兒基金會公共事務處向宇翎表示：基金會成立 24 年來，全台灣陸續設立 80 個服務據點，包括喜憨兒烘焙屋及餐廳、社區化作業設施、社區家園、樂團、劇團、憨兒學院以及創新的園藝工作隊。這幾年，透過偏鄉關懷的活動，讓憨兒累積自力更生的工作技能，一盒盒的烘焙點心富載著關懷與營養補給，鼓勵學童在課堂中快樂學習，勇敢實現夢想。同時也讓憨兒累積工作訓練的機會，用適合自己的方式回饋社會。

森田藥粧集團，秉持誠信為本，以「安全、安心、有效的醫美級保養品」為品牌經營理念，經常參與各種公益活動，照顧弱勢族群，不落人後。繼107年捐贈3台自動心肺復甦機給彰化縣消防局，投入緊急救護資源，讓需要緊急救護照顧的急症病患能受到更及時有效的救護。108年更以實際行動走入偏遠地區小學，展現愛心貢獻回饋社會。

(中時電子報)