彰化縣伸港鄉1家禽混養場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，19日完成撲殺清場消毒工作。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣伸港鄉1家禽混養場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，19日完成撲殺清場消毒工作，共計撲殺245隻土雞、270隻火雞、鵝350隻及鴨30隻，合計895隻家禽。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，12月16日接獲伸港鄉一混養雞、鴨、鵝、火雞之家禽飼養場通報其場內禽隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，19日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行完成場內全場撲殺清場及消毒工作。

動防疫所說明，近來日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，增加疾病發生的機會，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項生物安全管控措施，並且加強人員車輛管制及清潔消毒工作，可避免家禽重要疾病的發生，若發現場內家禽有異常死亡要立即通報。

目前統計今年度罹患禽流感，合計18場，共撲殺29萬4532隻。彰化縣動物防疫所呼籲必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」。依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

(中時 )