警方連抄兩次，業者關門大吉。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市中正二警方日前獲報，辛亥路某豪宅2樓內，林姓屋主在此開設「東洋棋牌社」，賭客到場打麻將表面玩點數卡，私下則可交換現金，10月24日前往查抄後，林仍持續營業，警方上月再次前往查抄，終於讓這家麻將館關門大吉。

警方指出，林男半年多前成立該家棋牌社，裡面設置10張麻將桌，賭客來此進行200底50台的麻將賭博，檯面上使用協會發放的點數卡，但打完卻可變換現金，每天都有男女老少進進出出，引發住戶檢舉。

警方經連月追查，10月24日申請搜索票查抄，帶回林男、員工賭客共18人，但林等人隨後交保，無視違法繼續營業。

中正二分局督察組組長林信介指出，「東洋棋牌社」申請商業登記項目誆稱「休閒活動場館業」為主，再以「推廣健康競技麻將」與「嚴禁賭博」等標語作掩護，實際經營麻將賭場，變相經營賭博之不法行為。

警方上月再度前往查抄，又帶回員工賭客17人，依賭博罪法辦，經兩次強力查抄，這家棋牌社已於本月歇業，呼籲民眾不要心存僥倖，以合法掩護非法，警方將持續掃蕩，杜絕賭博歪風。

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(中時 )