近幾年來積極投入太陽能發電市場，原本以焚化爐操作及管理為主的崑鼎(6803)19日在法說會上指出，售電業務持續成長，至今年11月，售電業務的營占已達3成；旗下昱鼎投資興建的台北捷運北投機廠太陽光電系統已在第三季末完成併聯發電，市場預期，崑鼎2020年的售電業務營占可望再提升2-3個百分點。

而由於太陽能發電業務的毛利較高，法人估，崑鼎明年的毛利率也可提升1、2個百分點。

崑鼎成立之初，主要是以焚化爐操作、管理及廢棄物處理等業務為主，隨綠電商機崛起，崑鼎售電收入逐年提升，2018年占比三成不到。

崑鼎主要是透過100％轉投資的昱鼎能源科技開發，投資興建太陽能發電市場；昱鼎的太陽能電站建置總量約40MW，到了今年底則可達55MW，目前已完工專案累計發電量約1億3,514萬度。

崑鼎集團目前擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州共數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。

由於國內焚化爐新建市場，因環保議題受限，發展不易；因此，崑鼎近幾年的營運方向逐漸增加太陽能發電、循環經濟、廢棄物處理再利用等領域發展。

(工商 )