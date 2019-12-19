為積極推動舊港區活化轉型，傑城歡樂園股份有限公司自2019年12月21日起在高雄港七號碼頭，首次引進歐美主題嘉年華「JETS Carnival」，（中譯JETS嘉年華），佔地約五千坪，結合超過40項遊樂設施與親子遊戲、異國風味美食、電音表演、街頭藝人秀與購物優惠，提供民眾全新的親子嘉年華娛樂體驗，賦予高雄港碼頭創意與活力。

傑城歡樂園表示，JETS嘉年華是該公司在亞洲地區的嘉年華品牌，未來將在台灣巡迴設置，展現與固定式主題樂園完全不同的創意與新鮮感。台灣首站選擇高雄港，主要是因為高雄擁有獨特的山海河的海洋文化，能創造出與歐美地區不同的娛樂體驗。這次總耗資兩億建置，引進超過40項娛樂設施，其中，面對高雄港，特別設置首次引進台灣的「Sky Diver大港尖叫飛天輪」約25米，8層樓高，一邊旋轉還能欣賞高雄港壯闊的海天景色，其他台灣首發的還有「Power Surge 驚濤駭浪」、「Hard Rock 硬派搖滾」、「Hurricane 瘋狂颶風」、「Cliff Hanger 翱翔天際」等，所有心跳加速、刺激驚險的大型遊樂設備沿著港邊一字排開，晚上璀璨的聲光特效與尖叫聲，將成為一大亮點。同時，也有適合小朋友的旋轉木馬、狗狗小飛車、小飛象等設施，以及由環球影城與樂高樂園設計師所設計的各項親子同樂遊戲，過關之後就可以把可愛的大玩偶帶回家，更將與官方唯一合作售票平台KLOOK攜手推出結合VR科技的「Funfly飛行體驗館」台灣首站「飛翔台灣」套票組合，以老鷹的視野，欣賞台灣的美。更安排多場音樂、電音、街頭藝人等各項精彩演出，園區內還有許多裝置藝術打卡點，讓您拍照留念，為全家人留下美好的回憶！

當然，異國美食也是這次的特色之一，除了有來自美國的爆米花、冰淇淋等點心，還有首次南下的期間限定店，像是比利時的TIME OUT熱狗堡、超人氣的LBC三明治與黑膠漢堡、德相美式加州壽司、歐陸小食集，以及脆司肯全雞炸雞、加做食艷室氣泡飲、海尼根啤酒（提醒您：未成年請勿飲酒）、可口可樂等等，讓全家人邊玩邊品嚐豐富有特色的歐美經典美食。所有的大型娛樂設備都來自美國，約有20輛板車，這是台灣首見移動式娛樂設備第一次在高雄港七號碼頭以接近「變形金剛」的高科技方式開始組裝，亦是一大驚豔創舉！

JETS嘉年華不僅擁有高科技的遊樂設備，這次的園區支付系統更是台灣首創與宏碁智通、LINE Pay、ipass一卡通以及icash兩家票證公司合作，運用電子票券支付系統，掃LINE Pay跟電子票證就可以付錢遊玩，不用帶現金。讓各項交易更加划算、便利。歡迎民眾一起尖叫開港！

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