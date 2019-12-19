愛美已不再是女性的專利，成為新時代的全民運動，尤其是男神女神輩出的演藝圈，藝人們更絲毫不能鬆懈對於自身的內外在保養，想盡辦法讓自己更漂亮更年輕，並時常與粉絲們分享自身的保養秘方，近期在網路上爆紅的香檬水也延燒至演藝圈，掀起一波藝人搶當「酸民」的風潮。

據調查，香檬食用歷史悠久，像日本的長壽鄉沖繩，一直以來就是將香檬作為健康的飲品日常食用，營養價值極高，除了含有人體不可或缺的維生素外，也富含獨特的植化素成分，而台灣也正是香檬的原產地，品質更勝於沖繩香檬，可說是水果界的台灣之光，不少網友笑稱，自己服用香檬水後成了名副其實的「酸民」。

近期網路上瘋香檬水，令許多網友笑稱自己是名副其實的酸民。（台灣好田提供）

現代人工作忙碌導致飲食均衡困難，加上經常外食重油重鹹，尤其蔬果類攝取量少，長期下來讓身體頻頻出狀況，根據健康研究報告指出，柑橘類內含可幫助維持消化道機能的成分，能有效調整體質。香檬水因為調製簡單，以1（水）：30（原汁）的比例沖泡即可，造成網友們瘋傳討論，連幸褔人妻六月也曾開直播分享神奇功效。

由台灣中南部發跡的本土品牌「台灣好田」，自創立以來便堅持著一條龍的經營方式，從果園中嚴選採收無農藥的香檬果粒，新鮮現榨後直送工廠填充，全程未添加任何一滴水，健康有保障，並陸續開發出香檬原汁、香檬乳酸菌等多種食用方式，除了六月外，唐志中與屈中恆愛妻Vikcy也都搶搭這股酸民熱潮。

六月也曾開直播分享香檸水功效。（取自網路）

(中時 )