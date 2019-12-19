◎搶攻政黨票 民眾黨啟動台灣大眾走

台灣民眾黨19日啟動「台灣大眾走」活動，由民眾黨發起人蔡壁如領軍，率領不分區立委被提名人、各縣市後援會志工隊伍，背著大氣球展開環台之旅，深入基層搶攻政黨票。

◎台積電大暴殺 網友抓到兇手了

台積電今（19日）除息2.5元，早盤以342元平盤開出後，一路緩步下殺，終場重挫7元（或2%），收在335元。台積電今演出貼息行情，讓不少昨買進準備參與除息的股民哀號，有網友開始揪台積電暴跌元兇，結果真的抓到了，驚呼「兇手就是你，一買就跌7元！」

◎暌違9年出新歌 郭書瑤曝擇偶條件

郭書瑤（瑤瑤）睽違9年，近來加盟何樂音樂，推出全新單曲〈合拍〉回歸樂壇，順勢成為田馥甄、信、蔡旻佑等人的師妹，她對於新歌相當重視，親力親為參與選歌、更嘗試創作擔任填詞人，以歌手身分強勢回歸的心情，她充滿期待，「滿惶恐的，但很感恩粉絲一直支持，每一年都有廠商邀請活動商演唱歌，我並沒有忘記唱歌舞台，一直希望有新的作品帶給大家，自己也非常期待。」

◎遭人刺殺 遊民臟器外露爬進警局

宜蘭縣許姓及周姓兩名遊民因故產生嫌隙，許某便購買水果刀藏在身上準備教訓周某，18日清晨，許某在宜蘭火車站大廳撞見周某，便尾隨在後，待兩人走到火車站前紅磚道上時，立即快步上前持刀刺往周某腹部後再快步離去；警方獲報後立即在案發現場附近搜尋，果然在宜蘭火車站後站附近找到行兇的許某並順利找到兇刀，訊後立即依殺人未遂罪嫌移送檢方，並經檢察官向法院聲押獲准。

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(中時電子報)