賞梅之餘，也別忘了品嘗在地的原住民美食。（張晉銘攝）

農會研發的「吱吱醬-梅子酸辣醬」，可搭配在地的高山高麗菜，做成美味可口的泡菜。（張晉銘攝）

每年冬季是南投縣信義鄉的觀光旅遊旺季，其中賞梅更是吸引絡繹不絕的遊客前往拍攝網美照和打卡，信義鄉農會19日在梅子夢工廠園區宣布，踏雪尋梅系列活動將於22日開始，花季則在明年1月5日起跑，邀請民眾前來展開一場浪漫又溫馨的賞梅之旅。

活動一開始邀請貴賓們一起參加梅子泡菜DIY的活動，原料為農會研發的「吱吱醬-梅子酸辣醬」與在地的高山高麗菜，信義鄉長全志堅和信義鄉農會總幹事黃志輝在完成後，隨即大口品嘗，盛讚美味可口，本活動也將在22日開鑼日開放民眾免費參加，現場報名200個名額、預約100個名額。

另一個遊客最關心的是賞梅花況，黃志輝說，今年的氣候屬於暖冬，但先前有連續下雨3天，氣溫也有下降，為梅花盛開打下不錯的基礎，屬於「正常值」的花況，主要花期落在明年1月5日，並延續到農曆春節之前。

黃志輝說，如果元旦前又有來一波寒流與降雨，這樣一來，上次沒開的花，就會一起在這次盛開，將呈現遍地開花的盛況，而且信義鄉總共有6個賞花區，每個地方的海拔不同，所以每個時間點來，花況都會相當不錯。

1月5日也是主題日，農會將延續以往舉辦親子同樂的橡木桶趣味活動，還有甜蜜負擔的夫妻揹負競賽活動，歡迎民眾攜家帶眷前來，在賞梅之餘闔家歡樂。

全志堅說，信義鄉從12月開始進入觀光旺季，包含已經展開的溫泉季，還有接下來登場的踏雪尋梅、玉山茶頒獎典禮和櫻花季等活動；另外，鄉內盛產葡萄、甜柿、彩椒、牛番茄、高麗菜和甜豆等優質蔬果，遊客也別忘了停下腳步品嘗和選購。

(中時 )